رئيس الوزراء اليمني: مليشيا الحوثي تتعرض لانهيارات كبيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، أن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تتعرض لانهيارات كبيرة، نتيجة الخسارات التي أصابتها في منطقة حجة غربي اليمن.

وأشاد عبدالملك، بانتصارات الجيش اليمني بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية في جبهات محافظة حجة واقتراب تحرير كامل مدينة حرض، ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، الهادفة إلى استكمال واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وكان رئيس الحكومة اليمنية يتحدث في اتصال هاتفي لمحافظ حجة عبدالكريم السنيني للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققت من قبل الجيش بمساندة التحالف، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.

وأشار إلى تحرير الجيش اليمني مناطق واسعة وتطويق مدينة حرض وتحرير أجزاء واسعة منها، بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على المدينة شرقا.

وأكد أن مليشيات الحوثي تشهد انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوفها وباتت محاصرة فيما تبقى من مدينة حرض ولم يبقى أمامها خيار غير الاستسلام أو الموت.

ووجه عبدالملك بتكثيف الجهود لإزالة الألغام الحوثية من المناطق المحررة لتأمين عودة النازحين وتطبيع الأوضاع الخدمية.

والعملية العسكرية لتحرير مدينة حرض في حجة الحدودية مع السعودية دخلت يومها الثالث وسط معارك طاحنة تلعب فيها قاذفات الصواريخ والمقاتلات الحربية للتحالف بقيادة السعودية دورا محوريا بجانب الجيش اليمني وألوية الفرسان واليمن السعيد.

وتعد معركة حجة تحول مهم في مسار تحرير شمال اليمن بعيد تغير المعادلة العسكرية وتحرير قوات العمالقة الشهر الماضي محافظة شبوة جنوبا بالكامل وتحرير مديرية حريب في مأرب من قبضة الحوثيين وتكبيدهم خسائر هي الأولى منذ 2018.