ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء في أوروبا… بريطانيا تبحث عن مصادر جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 8:06 مساءً

تشهد القارة الاوروبية ازمة طاقة بعدما ارتفعت اسعار الكهرباء في بلدان اوروبية عدة. ما دق ناقوس الخطر وأعاد الى الواجهة مسألة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة اعتمادا اوسع وأكبر. يقول اختصاصيون وسياسيون في اوروبا.

وفي هذا الاطار، ترى المملكة المتحدة ان هناك حاجة ملحة الى الانتقال الى المصادر المتجددة لحماية بلدها من ازمات طاقة تدق ابواب القارة العجوز كالأزمة التي تمر بها اليوم. ويرى الاختصاصيون البريطانيون ان بريطانيا تشعر بضرورة الانتقال الى هذه المصادر الرخيصة والصديقة للبيئة في وقت تشهد فواتير الكهرباء في البيوت ارتفاعا جديدا.

واعتبر مسؤولون واختصاصيون ان مصادر الطاقة المتجددة هي الحل لجعل بريطانيا اقل عرضة لهذه السوق المتقلبة غير المستقرة. في هذا الاطار يقول الاقتصادي “أدام كورليت” لصحيفة الاندبندنت ان أزمة الطاقة الحالية سلطت الضوء على اعتمادنا المضخّم على الوقود وكيف كان علينا ان نصرف جهودا اكثر جدية لتأمين الطاقة الكهربائية على المدى البعيد. ويقول علينا ان نرى الارتفاع الكبير لفواتير الكهرباء كانذار لتسريع الجهود نحو الاعتماد على مصادر جديدة.

ارتفاع اضافي في اسعار الطاقة قد سجّل الخميس في دول مختلفة من اوروبا مما زاد فواتير الكهرباء في المنازل حوالي 50% الأمر الذي يراه “سام هال” أحد الناشطين البيئيين سيتكرر كثيرا في المستقبل ما دامت اوروبا معتمدة بشكل كبير على الغاز لتوليد الطاقة. ويضيف ان على الجكومة العمل على استراتيجية تجعل المملكة المتحدة اقل عرضة لسيطرة سوق الغاز العالمية. ويقول آخرون في هذا الشأن ان فشل الحكومات بالانتقال الى “صفر كاربون” قد جعل بريطانيا بلدا اكثر عرضة لأزمات الطاقة.

يقول “جيمي بيترز” من الحملة البيئية للصحيفة: “التأخير سيجعلنا نعتمد أكثر على الوقود تاركا ايانا أكثر عرضة لأسعار الغاز العالمية غير المستقرة ما يعني فواتير أكبر وتهديدا لحماية طاقتنا. المصادر المتجددة رخيصة بشكل كبير. لذلك، كل الجهود يجب ان تنصبّ لرفع “زوادتنا” من المصادر النظيفة والمحاولات لعرقلة الاستراتيجية يجب الّا تتخذ على محمل الجد”.

من جهته يؤكّد وزير الطاقة البريطاني ان بلاده تحتاج الى ان تؤمن مصادر للطاقة أنظف، أرخص واكثر أمانا.

وفي هذا السياق، أفاد خبراء في وقت سابق للاندبندنت بأن الأزمة الحالية قد تفاقمت بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة أهمية الاعتماد على المصادر المتجددة. وقد قامت احدى الحكومات السابقة برفع الدعم عن مزارع للرياح البرية لعدّة سنوات.