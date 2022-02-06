رسمياً.. الهند تقرّ استخدام لقاح “سبوتنيك لايت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أقرت السلطات الهندية، اليوم الأحد استخدام لقاح “سبوتنيك لايت”، وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19، وفق ما أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأضاف صندوق الاستثمار الروسي أن لقاح “سبوتنيك لايت” سيضاف إلى مجموعة اللقاحات التي تصنعها الهند وإلى لقاح (سبوتنيك في) الذي حصل على الموافقة باستخدامه في أبريل/ نيسان.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 107474 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1733 وفاة .

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 107 آلاف و474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليوناً و188 ألفاً و138 حالة.

أفادت الوزارة حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – بأنه تم أيضا تسجيل 865 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 501 ألف و979 حالة.

كما أضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليوناً و225 ألفاً و11 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 40 مليوناً و461 ألفاً و148 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 213 ألفاً و246 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.