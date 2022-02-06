في باكستان.. مصرع خمسة جنود في هجوم تبنته “طالبان باكستان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قُتل خمسة جنود باكستانيين، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار من الأراضي الأفغانية، في هجوم أعلنت حركة طالبات باكستان عن تبنيه.

وقال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني في تعليق على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمه في إقليم خیبر بختونخوا إن “باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية”.

وأعلنت “حركة طالبان باكستان” لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم.

والسبت، أعلن الجيش الباكستاني، أن قواته أنهت هجومين شنهما انفصاليون في إقليم بلوشستان استمرا 4 أيام.

وقدر الجيش الباكستاني، في بيان، العدد النهائي للقتلى بـ20 مسلحا و9 عسكريين.

ويشنّ انفصاليون تمردا في الولاية الشاسعة الواقعة في جنوب غرب البلاد منذ سنوات يغذيه غضب من فقر السكان المدقع رغم احتياطيات بلوشستان الوافرة من الموارد الطبيعية.

واندلعت المعارك بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجري زيارة رسمية إلى الصين استثمرت بشكل كبير في بلوشستان، ما زاد حدة التوترات.