شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 14 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بشبوة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن فريق مسام لنزع الألغام في اليمن، من انتزاع 14 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعهم الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين في المناطق المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب.

وأكد المسؤول التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام، العميد أمين العقيلي، أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج نزعت كميات مهولة من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في عدة محافظات.

وكشف العُقيلي، إن ما تم نزعه خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغ 14 ألف لغم وعبوة ناسفة حوثية غالبيتها في المناطق المحررة مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب.

وكان مشروع مسام لنزع الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كشف أن فرقه الهندسية انتزعت منذُ يونيو 2018 إلى 7 يناير الماضي، “303,279” لغما وذخيرة غير منفجرة خلفتها مليشيا الحوثي المارقة في عدة محافظات.