شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسات في صفوف الحوثي.. الجيش اليمني : نقترب من السيطرة الكاملة على مدينة حرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الجيش اليمني أن الأيام القادمة ستشهد انتكاسات متتالية في صفوف ميليشيا الحوثي. وفي تصريح للإخبارية أكد الجيش اليمني أننا نقترب من السيطرة الكاملة على مدينة حرض. يأتي هذا في ظل ضربات موجعة ومتتالية من طيران التحالف، والتي تستهدف تجمعات للمليشيا، ما كبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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