شكرا لقرائتكم خبر عن موجة «أوميكرون» حادة.. هذه الدولة تسجل لأول مرة 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إصابات وصلت لأول مرة إلى الآلاف يوميا، سجلت ماليزيا 10 آلاف، كإصابة يومية بسبب موجة ” أوميكرون” حادة.

قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم الأحد أن بلاده تتعرض لموجة حادة من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة.

وكتب جمال الدين في تغريدة له على تويتر: ط هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الإصابة 10 آلاف حالة منذ أربعة أشهر”.

وأضاف أن الإصابات الجديدة بفيروس «كوفيد-19» في ماليزيا قد تصل إلى 15 ألف حالة يومية قريباً مع انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» شديد العدوى.

وبحسب ما ذكرته بيانات وزارة الصحة الماليزية، فقد جرى تطعيم ما يقرب من 80% من إجمالي السكان بجرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

بينما تلقى 53% من البالغين الجرعات المعززة وبدأت ماليزيا موخراً تطعيم الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 5 أعوام.