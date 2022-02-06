شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الشروط.. دولة خليجية تسمح بغسل المتوفين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سمحت وزارة الصحة الكويتية، بغسل المتوفين المصابين بكورنا، بعد أن حددت عدة شروط بهذا الخصوص.

وكان نائب المدير العام لشؤون الخدمات في البلدية خلف المطيري، قد أعلن عن البدء في غسل الموتى المصابين بـ «كورونا» اعتبارا من غد الإثنين.

وتضمنت الشروط المسموح بها:

1-الحرص على منع تسرب أي سوائل من الجسم.

2- تقليل التعامل مع الجثمان أو تحريكه إلى أقل قدر ممكن.

3- وضع كمام طبي على فم وأنف الجثمان قبل تكفينه وذلك لتقليل فرص انتشار الڤيروس من الجثمان للبيئة المحيطة.

4- يكفن الجسد جيدا بالقماش.

5- يجب استخدام كيس لنقل الجثمان فقط إذا كان هناك تسرب للسوائل من الجثمان.

6- وجود أقل عدد ممكن من الأفراد.

7- عدم تواجد من أعمارهم اكبر من 60 عاما أثناء التعامل مع الجثمان.

8- من يقوم بإنزال الجثمان إلى القبر يجب أن يرتدي القفاز والمريول وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا فور نزع القفاز.

9- يجب على الطاقم الصحي إزالة ملابسهم الواقية قبل مغادرة مدخل غرفة العزل وغسل أيديهم جيدا.

10- ماسك جراحي وقفازات.