شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل جولات " تدريب المحليات " بمقرات نوابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية، هذا الأسبوع بدائرة النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب بدائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف.

وتضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة، حيث افتتح التدريب النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، وفي اليوم الثاني قدم النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريب بعنوان إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث الدكتور أنور إسماعيل عضو التنسيقية، حيث قدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ، قد أعلنت من قبل عن الدورة التدريبية وفتحت باب التسجيل للراغبين وتلى هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي حيث حضر من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، أسامة هشام، وأحمد حسام، ومن لجنة التنظيم الأستاذ أحمد مبارك و يوسف عوض ومن أعضاء التنسيقية النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ و مؤمن السيد .