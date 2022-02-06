بشاشات عملاقة.. أندية ومقاهي الإسكندرية كاملة العدد قبل مباراة مصر والسنغال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

توافد مئات الجماهير بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على الأندية ومراكز الشباب والمقاهي الشعبي لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 33 المقامة في الكاميرون.

ووضعت عدد من الهيئات الشبابية شاشات عرض عملاقة لإتاحة المشاهدة لأكبر عدد من الجماهير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واستعدت 100 هيئة شبابية ورياضية تضم مراكز شباب وأندية كبرى وشعبية، اليوم الأحد، لعرض مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، توفير كافة الاستعدادات اللازمة داخل تلك الهيئات الشبابية والرياضية لمشاهدة نهائي كأس الأمم الإفريقية ومؤازرة المنتخب الوطني مع اتباع الاجراءات الاحترازية أثناء مشاهدة المباراة.

ويوفر نحو 40 مركز شباب بالإسكندرية بمختلف أنحاء الإسكندرية فرصة مشاهدة المباراة مجانا، منها "النصر، الحرية، العامرية، الناصرية، العمراوي، الحرمين، المعمورة، الشلالات، طوسون، العبور، كرموز، أبوقير، برج العرب الجديد، بهيج، أبيس10، السيوف، السيوف2، سموحة، الدخيلة، الأنفوشي، طه الأمين، الوفاق، زاوية عبدالقادر".

كما تفتح 60 من الأندية الكبرى والشعبية فتح أبوابها لاستقبال أعضائها لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الأفريقية وذلك بعرض المباراة النهائية على شاشات عرض عملاقة داخل تلك الهيئات وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.