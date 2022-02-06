بالصور.. توافد المواطنين على مراكز الشباب لمشاهدة نهائي أمم أفريقيا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على مراكز الشباب وعدد من الأندية، لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون بالمجان.

وشددت إدارات مراكز الشباب والأندية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما وضعت أعلام مصر وشاشة عملاقة لمشاهدة اللقاء، فضلا عن توفير مقاعد بأعداد كافية للمواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عن تجهيز 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بالمجان، وذلك لتوفير العديد من الأماكن للمواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباراة النهائية من أجل مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة المواطنين، وذلك تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد. ​