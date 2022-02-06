باكستان: مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي عبر الحدود الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل خمسة على الأقل من جنوده في هجوم نفذه "إرهابيون" عبر الحدود الأفغانية.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن "الإرهابيين فتحوا النار على القوات الباكستانية في إقليم خيبر باختونخوا من أفغانستان المجاورة".

وهذا الحادث هو الهجوم الأكثر دموية عبر الحدود في باكستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس، ويأتي وسط تصاعد الهجمات الأخيرة التي تشنها حركة طالبان باكستان، التي يعتقد أنها تعمل من مخابئ في أفغانستان المجاورة.

وقال الجناح الإعلامي للجيش: "تدين باكستان بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد باكستان وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية المؤقتة بالقيام بمثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل".

كانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة طالبان باكستان في نوفمبر، لكن الحركة أنهت الاتفاق بعد شهر متهمة الحكومة بانتهاك بنوده.

وكثفت طالبان باكستان، التي تشن أعمال تمرد لفرض تطبيق الشريعة في باكستان على غرار ما تهدف إليه نظيرتها في أفغانستان، من هجماتها خلال الأسابيع القلائل الماضية، مما أسفر عن مقتل نحو 12 جنديا.

وكان وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد قال للصحفيين إنه بينما تتردد باكستان في إغلاق أبوابها أمام الحوار نهائيا، فإن قوات الأمن لديها مستعدة للرد بشكل مناسب على "الإرهابيين".

وفي مارس 2017، بدأت باكستان بتسييج حدودها مع أفغانستان التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر لتقييد حركة المتشددين الإسلاميين بين البلدين وإنهاء مزاعم التوغل عبر الحدود.