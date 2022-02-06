وزير التعليم يدعو أولياء الأمور لمواجهة الغش والدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ألقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، محاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، استعرض فيها استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية في مصر.

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب أشرف السنهورى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، نيابة عن اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت مدير الأكاديمية، واللواء أركان حرب سامح الدجوى مدير كلية الدفاع الوطنى، ونخبة من القوات المسلحة دارسى دورتى كلية الحرب العليا والدفاع الوطنى.

ووجه شوقي الدعوة للحاضرين بالتعاون وضرورة استعادة دور أولياء الأمور فى الرغبة في التعلم والبعد عن جميع الظواهر المجتمعية التي تضر أبنائنا الطلاب مثل ظاهرة الغش، وظاهرة الدروس الخصوصية.

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء أشرف السنهوري نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الشكر والتقدير على حرص الدكتور الوزير على قبول هذه الدعوة وإثراء الحاضرين بهذه المعلومات، وإضافة المزيد من الخبرات والمعرفة، متمنيًا المزيد من التوفيق والتقدم والازدهار تحت قيادة رئيس الجمهورية، وقدم للوزير درع الأكاديمية تقديرًا لشخصه الكريم.