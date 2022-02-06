تجهيز 12 مركز شباب بشاشات عرض لنقل نهائى أفريقيا بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تجهيز 12 ناديا ومركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بشاشات عرض، استعدادا لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتى ستقام في التاسعة من مساء اليوم الأحد بين منتخبي مصر والسنغال، موجها الدعوة لكافة المواطنين لمشاهدة المباراة مجاناً مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أضاف المحافظ أن مراكز الشباب والأندية التي تم تجهيزها لإذاعة المباراة، تشمل مركز شباب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم، ومركز شباب سيلا بمركز الفيوم، ومركز شباب مدينة طامية ونادي النصر بطامية، ونادي شباب إطسا ومركز شباب مدينة إطسا، ومركزي شباب مدينة سنورس وبني عتمان بسنورس، ومركزي شباب الشواشنة وأباظة بيوسف الصديق، ومركز شباب طبهار وملعب مركز شباب مدينة أبشواي.

وأكد "الأنصاري"، أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية في تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع اسم مصر عاليا خفاقا وإسعاد الشعب المصرى.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير الفيوم بشكل لائق وحضارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس كورونا.​