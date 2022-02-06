الطفل ريان: صخرة صغيرة تتسبب في تأخير إخراجه من البئر

اسماعيل عبد الحي -

صخرة صغيرة تسببت بتأخير عملية الوصول إلى الطفل المغربي ريان القابع في قعر بئر، حسب ما أكده مصدر مسؤول لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن "الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة".

وفي وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها منذ الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

ولا يزال الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، عالقا (منذ 5 أيام) في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب.