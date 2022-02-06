في حال غزو اوكرانيا… العقوبات الأميركية ستتخطّى حدود روسيا الى الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة “إي بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد: “العقوبات التي قد نفرضها على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي”، مشيرا إلى أن ” بايدن وجّه إدارته بالبحث عن مصادر بديلة لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي”.

وتابع: “إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن نسمح بأن يعمل مشروع “التيار الشمالي 2″، مضيفا: “نثق أن حلفاءنا الأوروبيين مستعدون لفرض عواقب وخيمة على روسيا حال الاعتداء على أوكرانيا ولكننا ندرك أيضًا أن ذلك قد يسبب لهم صعوبات بسبب إمدادات الطاقة”. وأفاد سوليفان بأن “الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتخذ عدة أشكال بينها ضم “الأراضي المحتلة” في منطقة دونباس أو شن حرب هجينة من الهجمات السيبرانية وزعزعة الاستقرار”.

كما أشار المستشار الأمريكي إلى أن “روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة ونعتقد أنها تحشد قدراتها العسكرية لذلك”، مضفا: “قدمنا مطالبنا كتابيًا إلى روسيا ولكنها لم تُنشر رسميا بعد وزودنا أوكرانيا بمعدات للدفاع ومستعدون مع حلفائنا لدعمها”.

وأشار سوليفان: “لسنا مستعدين للتنازل عن المبادئ الأساسية لأمن حلف الناتو بما في ذلك إبقاء بابه مفتوحًا لطلبات الانضمام”.

وأكد في المقابلة: “قدمنا مطالبنا كتابيا إلى روسيا ولكنها لم تُنشر رسميا بعد وزودنا أوكرانيا بمعدات للدفاع ومستعدون مع حلفائنا لدعمها”.

وأوضح سوليفان أن “الرئيس بايدن عرض على الروس مسارا دبلوماسيا للتهدئة إذا اختاروا ذلك ومستعدون للحوار معها حول مخاوفها الأمنية بما فيها نشر صواريخ ذات مدى معين”.

تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 – سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022

يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.