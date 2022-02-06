شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استهداف منزل رجل دين في التيار الصدري بقنبلتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مصدر عراقي أن منزل رجل دين في التيار الصدري تعرض لهجوم بقنبلتين يدويتين، اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد .

وقال المصدر، إن منزل رجل الدين إبراهيم العظيمي ، المنتمي إلى التيار الصدري، في منطقة جسر ديالى ببغداد تم استهدافه بـ قنبلتين يدويتين مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالمنزل دون خسائر بشرية، وفقا لـ”المشهد العربي”.

في سياق متصل، تم أيضا استهداف منزل أحد موظفي هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين في بغداد، وأسفر الهجوم عن احتراق عجلتين، الأولى شخصية، والثانية تابعة للهيئة دون إصابات باستثناء أضرار مادية جسيمة.

يذكر أنه تم أيضا قبل أسابيع استهداف منزل قيادي في الحشد الشيعي في العراق بقنبلة صوتية مما تسبب في إصابته.

وأعلنت هيئة الحشد في العراق، حينها أنه تم استهداف منزل قيادي فيها بقنبلة صوتية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “قنبلة صوتية استهدفت منزل المقدم حقي اسماعيل أمين (أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء 33 في الحشد الشعبي”.

وأضافت، أن “الاعتداء أسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة، وعلى إثر ذلك نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم جراء الإصابة”.