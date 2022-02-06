شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد فوري.. دولة خليجية تحذر الجالية المصرية من الإقدام على هذا الأمر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت السلطات الكويتية الجالية المصرية، من عمل مسيرات احتفالية اليوم الأحد، أثناء أو بعد مباراة المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل أي أحد يقدم على هذا الأمر.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية أن وزارة الداخلية لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين علي الآداب العامة.

وقالت المصادر للصحيفة: إن القطاعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساءً قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية كالفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.

وكانت تلك المناطق قد شهدت تجمعات واحتفالات لأبناء الجالية المصرية الخميس الماضي عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة ما قبل النهائي في بطولة كأس الامم الأفريقية.

وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً.