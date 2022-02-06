شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوثي يراوغ».. الحكومة اليمنية تحذر من الوضع الراهن لـ «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أن الوضع الراهن لناقلة النفط "صافر" لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل ميليشيا الحوثي، الرافضة لكل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الحكومة موافقتها على مقترح الأمم المتحدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام في ناقلة صافر العائمة، التي توصف بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد بكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ، إلى سفينة أخرى.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة، أنها حققت تقدما مشجعا لإنهاء أزمة الناقلة صافر، الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، لكن ميليشيات الحوثي مازالت تتمسك بصيانة العائمة المهددة بالانهيار، في ردها على هذا الإعلان.

وأبلغ وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، أن حكومته تدعم مقترح الأمم المتحدة لتخفيف التهديد المحتمل من خزان صافر.

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.