شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 وإصابة 34 في اصطدام حافلة بمنحدر في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الأحد، أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 34 آخرون عندما اصطدمت حافلة بمنحدر في مدينة جوكجاكرتا الإندونيسي.

وقال قائد شرطة بانتول ريجينسي، إحسان، للصحفيين إن الحافلة كانت تسير على طريق شديد الانحدار في حوالى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) عندما فقد السائق السيطرة عليها.

وأوضح إحسان" مستندا إلى أقوال الشهود الناجين إن السائق بدا مذعورا وكان يغير عصا التحكم بالسرعة باستمرار لتخفيض سرعة الحافلة،مضيفا: "لذلك كان هناك مؤشر على أن المكابح لا تعمل"، فيما ذكرت الشرطة أن السائق كان من بين القتلى.