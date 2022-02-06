البرلمان يصدر بياناً بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفي الدائرة القانونية في مجلس النواب صدور بيان او تصريح منها مفاده عدم تاثير الامر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا اليوم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".ودعت، وسائل الاعلام الى "تحري الدقة واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المخولة في مجلس النواب".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.