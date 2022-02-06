أول تعليق لزيباري بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - اعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشیار زیباري، الاحد، عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال زيباري في بيان "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح".

وأضاف "نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفا ئنا لشروط الترشح وان ما يشاع لا يعدو ان يكون انينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة.





وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.