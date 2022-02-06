تركيا تعلن 'تحييد' 8 عناصر من العمال الكردستاني

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن "تحييد" ثمانية عناصر تابعين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمال سوريا.



وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "نجح عناصر قواتنا الخاصة الأبطال في تحييد 8 إرهابيين بحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".



وتعتبر الحكومة التركية "وحدات حماية الشعب" الكردية "تنظيماً إرهابياً" وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) الذي تحاربه منذ العام 1984 داخل البلاد وخارجها، خاصة في سوريا والعراق.