ائتلاف دولة القانون يجتمع.. نائب عنه يكشف التفاصيل

وقال النائب عن الائتلاف، محمد الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "أعضاء دولة القانون، اجتمعوا اليوم؛ للمناقشة حول الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، ولقراءة المواقف السياسية بشكل جيد، والتوجيه باتجاهات معينة".وبين، أن "صباح يوم غد سيشهد اجتماعاً جديداً لأعضاء الائتلاف ليقرر خلاله المشاركة في الجلسة البرلمانية من عدمها".

وفيما رجح الشمري، "تأجيل جلسة الغد بسبب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية"، أكد أن "نواب كتلة دولة القانون سيتواجدون في الخضراء، قرب البرلمان، ثم يتقرر لاحقاً المشاركة في الجلسة أم عدم المشاركة، حال تم عقدها".