انت الان تتابع خبر ائتلاف دولة القانون يجتمع.. نائب عنه يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد ائتلاف دولة القانون، الأحد، اجتماعاً للمناقشة حول جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الاثنين، والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن الائتلاف، محمد الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "أعضاء دولة القانون، اجتمعوا اليوم؛ للمناقشة حول الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، ولقراءة المواقف السياسية بشكل جيد، والتوجيه باتجاهات معينة".
وبين، أن "صباح يوم غد سيشهد اجتماعاً جديداً لأعضاء الائتلاف ليقرر خلاله المشاركة في الجلسة البرلمانية من عدمها".
وبين، أن "صباح يوم غد سيشهد اجتماعاً جديداً لأعضاء الائتلاف ليقرر خلاله المشاركة في الجلسة البرلمانية من عدمها".
وفيما رجح الشمري، "تأجيل جلسة الغد بسبب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية"، أكد أن "نواب كتلة دولة القانون سيتواجدون في الخضراء، قرب البرلمان، ثم يتقرر لاحقاً المشاركة في الجلسة أم عدم المشاركة، حال تم عقدها".