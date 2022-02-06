شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم إنشاء المزارع السمكية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن الرسوم الخاصة بإنشاء المزارع السمكية تصل إلى ألفين جنيها سنويا للفدان الواحد، وذلك فيما يتعلق بأى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤكر من جهاز تنمية البحيرات.

ونصت المادة رقم 52 من القانون على أنه يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .