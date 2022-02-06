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نقيب المحامين يتقدم ببلاغ للنائب العام عن وقائع إهدار وإضرار بأموال النقابة

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القاهرة - سامية سيد - تقدم رجائى عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ببلاغًا إلى النائب العام، عن وقائع إهدار وإضرار بأموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بحكم القانون، لمبالغ بلغت 16/8 مليون جنيه، أهدرت بمؤتمر الغردقة في سبتمبر 2019 .

 

وتضمن البلاغ إهدار مليون ومائتا ألف جنيه فيما سمي "يوم الكرامة" في 15 يناير 2019، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق والاضرار به .

 

قيد البلاغ برقم 47 لسنة 2022 عرائض النائب العام بتاريخ 6 فبراير 2022 .

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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