شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي خطوة تصحيحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية المنعقدة حاليًا في أديس أبابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي عقب انضمامها في أغسطس العام الماضي للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وعد أبو الغيط، في بيان اليوم، قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي خطوة تصحيحية، ويأتي اتساقًا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزامًا أن يتخذ هذا القرار الحكيم انطلاقًا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.