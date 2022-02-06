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انت الان تتابع خبر بيكيه يعادل رقم الاسطورة بويول في برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-06 | 16:24
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تمكن مدافع ونجم برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه ، من تحقيق رقمًا مميزًا بوجوده في التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا، في "كامب نو".
وذكر نادي برشلونة على حسابه الرسمي ، ان "هذه المباراة هي رقم 593 لبيكيه بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، ليُعادل رقم زميله السابق وأسطورة النادي كارليس بويول".
وعلق النادي قائلا: "من أسطورة إلى أسطورة".
وشهدت تشكيلة برشلونة الظهور الأول لأداما تراوري مهاجم الفريق الجديد، والمنضم مؤخرًا من وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس.
وعلق النادي قائلا: "من أسطورة إلى أسطورة".
وشهدت تشكيلة برشلونة الظهور الأول لأداما تراوري مهاجم الفريق الجديد، والمنضم مؤخرًا من وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس.
المحرر: سعد أحمد
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