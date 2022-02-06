بغداد والرياض تبحثان أسباب تأخر الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة-الإيرانيّة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، حيث أكّد على أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".وناقش الجانبان، وفق البيان، "العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة".

وفي إطار آخر، تم بحث "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، مُؤكداً استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".

وفي ختام المباحثات، شدد الوزيران على "ضرورة إستمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تأريخ المنطقة".

