رايحين نجيب الكأس الثامنة.. برلمانيون يكشفون عن طقوس مشاهدة وتوقعات مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ عن طقوس مشاهدتهم وتوقعاتهم لمباراة المنتخب، اليوم الأحد، مع نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويخوض منتخب مصر لقاءه الأخير والنهائي مع منتخب السنغال على بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في تمام الساعة 9 مساء .

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: "علينا الدعاء واللي يكتبه ربنا سبحانه وتعالى فضل وخير"، مؤكدةً ثقتها في منتخب مصر في تحقيق الفوز على السنغال.

وأضافت علي، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365"، أنها في انتظار الفريق القومي لدى وصوله إلى مطار القاهرة حاملًا كأس إفريقيا الثامنة، مشيدةً بأداء الفريق البطولي خلال المباريات الأخيرة.

وتوقع النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، نتيجة مباراة اليوم بين مصر والسنغال، مؤكدًا أن الفوز حليف المنتخب بنتيجة 2/ صفر.

وقال عزت إنه على موعد من أصدقاء له وشباب من دائرته ببولاق الدكرور لمشاهدة المباراة معًا، مؤكدًا أن من طقوسه في مشاهدة المباريات الشلة وعلى القهوة بين الأصدقاء.

وقالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة اتصالات بمجلس النواب، إن اليوم والغد عيد للمصريين؛ لأن النصر حليف مصر دائمًا، ومنتخبنا القومي قادر على تحقيق النصر.

وأشارت محروس، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365، إلى أن الفوز حليف مصر في هذه المباراة دون الوصول إلى ضربات الجزاء، وهذا توقعي، موضحةً أنها ستقوم بمشاهدة المباراة مع أصدقاء من الشباب سواء من الدائرة أو خارجها في أحد الكافيهات بالدائرة تشجيعًا لمنتخبنا القومي.

وأضاف النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب: إن الفوز لمصر، صعب توقع الأهداف؛ لكن ممكن تكون ٢- ١ لمصر، مداعبًا بأنه يعرف مَن أيضًا الذي هيحرز الهدفين.

وقال البياضي، خلال حديثه إلى "الخليج 365": مصر عازمة على تحقيق النصر، والإصرار والعزيمة اللي ظهرت في أداء المنتخب ترسل رسالة طمأنة للشعب بأن الفوز قادم قادم.. اللقب مصري من غير كلام".

وتوقعت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تفوز مصر بنتيجة 2/ صفر، مؤكدةً: "مش هنروح لضربات الجزاء، هنفوز على طول".

وقالت البيومي، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365": مصر صاحبة الريادة في هذه البطولة، وصاحبة الرقم القياسي، واليوم سنحقق رقمًا جديدًا في مسيرتنا الكروية الإفريقية، مؤكدةً أن الجميع لديه ثقة تامة في أداء المنتخب القومي.

ووجه النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر دفاع النواب، التحية إلى المنتخب المصري قبل مباراة اليوم، مؤكدًا أن الشعب المصري يثق في قدرات المنتخب القومي.

وقال راضي، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365": مصر بمن حضر، ولن نكون إلا أصحاب الفوز، مشيرًا إلى أن المنتخب لديه إصرار وعزيمة تهد جبال، وكمان معه أبو جبل.

وأشار النائب إلى أن الشعب منتظر بعثة المنتخب بالكأس الثامنة، متوقعًا أن الفوز سيكون في نهاية المباراة، ولن نذهب إلى ضربات جزاء.

وأكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن قلوب الشعب المصري حاليًّا نحو الكاميرون، منوهًا بأن الفوز حليف مصر بإذن الله، و"ده اللي الشعب المصري عايزه من رجال المنتخب".

ورفع النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، صورة على صفحته عبر "فيسبوك" خلال سفره إلى الكاميرون حاملاً كأس إفريقيا، وقال رايحين نجيب الثامنة بإذن الله.

ووجه النائب اللواء صلاح عقل عضو مجلس النواب السابق، رسالة إلى أعضاء المنتخب بأن النصر حليفكم اليوم، واضعًا صورة لنجم المنتخب محمد صلاح.