27 فبراير.. الحكم على 10 متهمين بقضية مقتل مواطن والترويع بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين في منطقة المطرية، لجلسة 27 فبراير المقبل للحكم.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني أحمد عبد المقصود، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.