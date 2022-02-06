لماذا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الـ 20 خلال يناير؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 45 مليون دولار مسجلا 40.980 مليار دولار في نهاية الشهر مقابل 40.935 مليار دولار في نهاية ديسمبر، مسجلا زيادة للشهر الـ 20 على التوالي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع قيمة العملات الأجنبية في احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 85 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية في الاحتياطي إلى نحو 34.141 مليار دولار في نهاية يناير مقابل 34.056 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

بينما انخفض الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي خلال يناير الماضي لأول مرة في آخر 4 أشهر، وسجلت قيمة الذهب في الاحتياطي نحو 4.204 مليار دولار في نهاية يناير مقابل 4.228 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض نحو 24 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة وحدات السحب الخاصة ضمن الاحتياطي إلى 2.642 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 2.657 مليار دولار في نهاية ديسمبر بتراجع 15 مليون دولار.