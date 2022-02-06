نبأ سار لمتابعي تويتر.. المنصة تستعد لتحديث يزيد حروف التغريدات عن 280

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت خبيرة هندسية في الشئون التقنية، أن منصة تويتر تستعد لإطلاق تحديث ثوري، يسمح للمستخدمين بنشر تغريدات تزيد على 280 حرفا.

وقالت الخبيرة جين مانشون وونج أن تويتر تطور ميزة جديدة تسمى Twitter Articles، تسمح للمستخدمين بنشر رسائل أطول.

وأوضحت وونج أن هناك عددا من الميزات المحتملة للخاصية الجديدة في تويتر، منها نشر المقالات الحصرية والرسائل الإخبارية والمقالات المجمعة بواسطة المواقع الإخبارية.

وقال متحدث باسم تويتر: نبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها عبر منصتنا. وسنشارك المزيد حول عملنا قريبًا.

كانت تويتر تقيد التغريدات المنشورة على منصتها منذ انطلاقها عام 2006، بـ 140 حرفًا، الأمر الذي دفع ناشطي تويتر إلى المطالبة مرارا بزيادة عدد الأحرف، وتحقق لهم ما أرادوا في العام 2018، عندما ضاعفت المنصة هذا الحد إلى 280 حرفًا.