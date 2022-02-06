صور.. لاعبو "زد" وبورفؤاد يحملون صور الطفل ريان قبل المباراة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حمل لاعبو نادي بورفؤاد الرياضي ونادي "زد"، صورة الطفل ريان، اليوم الأحد، قبل المباراة التي جمعتهم على ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مباريات دوري الجمهورية مواليد 2003.

وجاءت المبادرة من لاعبي نادي بورفؤاد الرياضي الذين أصروا على طباعة صورة الطفل ريان ضحية حادث البئر بشفشاون المغربية، وعليها عبارات تعازي لوالديه وشعب المغرب، وتضامن معهم، واستجاب لاعبو "زد" للمبادرة وشاركوا بها.

أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء أمس السبت، عن وفاة الطفل ريان ضحية حادث البئر بشفشاون المغربية، قائلًا في بيان رسمي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصل هاتفيًا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء.

وعلق الطفل ريان 5 أعوام، منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة على عمق 32 مترًا، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، ونجحت جهود فرق الإنقاذ في الوصول إليه، مساء السبت، لكن السلطات أعلنت بعدها بفترة قصيرة عن وفاته.