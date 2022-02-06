العراق.. القضاء يوقف إجراءات انتخاب “هوشيار زيباري” رئيسا للبلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 4:09 مساءً

أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، قرارا باستدعاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة العراق، هوشيار زيباري.

وجاء قرار استدعاء زيباري على خلفية اتهام بـ”الإضرار العمد بأموال” خلال فترة شغله مهام وزير الخارجية.

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء العراقي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، فإن “دعوى الاستدعاء جاءت بناءً على طلب مقدم من المحامي وليد كاصد ياسر وكيل كل من ديلان غفور صالح وعلي تركي جسومي”

يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء كتلته في البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري إلا بعد استيفائه للشروط.

وكان هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر/أيلول 2016.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، ويجري التصويت على انتخاب الرئيس خلال جلسة البرلمان في الـ7 من الشهر الحالي.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب الرئيس، بين مرشحيهما زيباري والرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

ويقترب الديمقراطي الكردستاني من التحالف مع الكتلة الصدرية والقوى السنية الأكبر (تقدم وامتداد)، بما يؤهل هذه الكتل لتكوين التكتل الأكبر برلمانياً التي لها حق التكليف بتشكيل الحكومة.

وجرى العرف السياسي في العراق منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد.

وكانت المحكمة الاتحادية، حددت، الخميس في إجابة لها عن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي بواقع 210 نواب.