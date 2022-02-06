شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط مقاتلة “إف-35” على حاملة طائرات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط مقاتلة “إف-35” على حاملة طائرات أمريكية.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون” المرابطة في بحر الصين الجنوبي، لتساقط الطائرة بشكل مفزع.

ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة مثبتة على متن السفينة، اصطدام هيكل المقاتلة أثناء الهبوط بسطح السفينة بقوة ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

وبين الفيديو كيف اصطدمت الطائرة بحاملة الطرائرات واشتعلت فيها النيران، وانزلقت على طول سطح السفينة من المؤخرة إلى المقدمة واندفعت حتى سقطت في مياه البحر.

وأسفر الحادث البحرية الأمريكية، عن إصابة 7 أشخاص من طاقم السفينة تلقى أربعة منهم المساعدة على متن السفينة بينما نُقل 3 بينهم طيار المقاتلة إلى مستشفى في الفلبين، حسب “سبوتنيك”.