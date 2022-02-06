شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اعتقال العشرات من قيادات الحرس الثوري الإيراني بهذه التهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت هيئة البث البريطانية BBC، أنه تم اعتقال عشرات القيادات في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التجسس لصالح دول أخرى.

وأوضحت ان اعتقال عناصر الحرس الثوري، تأتي على خلفية حادثة مقتل العالم النووي محسن فخري زاده.

وأكدت في تقرير لها، أن وزير الاستخبارات الإيراني السابق، محمود علوي أبلغ الأجهزة الأمنية بمخطط لاغتيال زاده قبل شهرين من العملية، في نفس الزمان والمكان، حسب “روسيا اليوم”.

وفي مفاجأة مدوية أضافت أن علوي رجح أن العقل المدبر في عملية الاغتيال هذه من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية تمتنع عن نشر أسماء هؤلاء القيادات المحتجزين أو رتبهم لتفادي الإضرار بسمعة الحرس الثوري ذراعها العسكري الذي تعتمد عليه في الكثير من الدول في المنطقة.