شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات واسعة بعد قتل الشرطة الأمريكية لشاب أسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انطقلت الاحتجاجات مجددًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد قتل الشرطة لشاب أسود.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم، أن مئات الأشخاص نظموا تظاهرة في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على قتل الشرطة لشاب أسود يدعى أمير لوك، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن المحتجين الغاضبين، تجمعوا أمام مقر الحكومة في أكبر مدينة في مينيسوتا، مرددين اسم لوك وشعار “لا عدالة، لا سلام”.

وأضافت أن التظاهرات مستمرة لليوم الثالث، بعد إطلاق الشرطة الرصاص على لوك البالغ من العمر 22 عاما أثناء جلوسه على أريكته.

من ناحيتها أوضحت الشرطة، أن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش “مفاجئ” يسمح لهم بدخول المنازل دون تنبيه السكان.

وأكدت أنه تم إصدار أمر التفتيش، وفق تحقيق في جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة.