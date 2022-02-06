شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وانقطاعات.. الإعصار «باتسيراي» يخلّف دماراً هائلاً بمدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير أن ثلاثة في جنوب شرق مدغشقر لقوا حتفهم اليوم الأحد، بعد أن وصل الإعصار باتسيراي إلى اليابسة، مخلفا دمارا شمل انهيار مبان وتسبب في انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات.

وقال مسؤول إن من البلدات التي تضررت بشدة نوزي فاريكا الواقعة على الساحل، حيث دُمرت معظم المباني وعُزلت المدينة عن المنطقة المحيطة بسبب الفيضانات.

وضرب باتسيراي اليابسة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إذ اجتاح ساحل مدغشقر الشرقي مصحوبا بهطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها 165 كيلومترا في الساعة. وتوقعت السلطات أن يؤدي الإعصار إلى نزوح ما يصل إلى 150 ألف شخص.

وذكرت إذاعة مدغشقر الحكومية أن أشخاصا لقوا حتفهم في بلدة أمبالافاو، على بعد حوالي 460 كيلومترا جنوب العاصمة تناناريف، بعد أن انهار منزلهم عندما ضرب الإعصار المنطقة.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب إدارة الكوارث الحكومي، عن أرقام الضحايا والنزوح في وقت لاحق اليوم.