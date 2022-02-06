شكرا لقرائتكم خبر عن هل أُخرج الطفل ريان حياً أم توفي قبل انتشاله من البئر؟.. مراسل يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مراسل قناة العربية، عادل الزبيري، تفاصيل إخراج الطفل المغربي ريان من البئر، وإذا ما كان تم إخراجه حيا أو متوفى لحظة إخراجه.

وقال الزبيري، في مداخلة عبر برنامج صباح العربية: إن هناك بعض التفاصيل التي لم تكن واضحة للبعض حول إخراج الطفل ريان، خاصة أنه كان على عمق 32 مترا تحت الأرض، وقد هدم المغاربة جبلا لإخراج ريان.

وأوضح الزبيري، أنه لحظة إخراج ريان، شاهده داخل كيس أسود فعلم على الفور أن الأمر يتعلق بجثمان وليس بجسد حي.

وكشفت مصادر مغربية اليوم، أن جثمان الطفل ريان متواجد بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط.

وأوضحت المصادر حسب “العربية”، أن الجثمان ينتظر في المستشفى التقرير الطبي لتحديد سبب الوفاة.

وأضافت أن سبب وفاة ريان لم يتحدد بعد، مؤكدة أنه يتوقف على عملية تشريح الجثمان المتوقعة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة التي أحزنت العالم.

وأكدت أنه فور إخراج الطفل جرى عملية تشخيص أولية وتبين وجود عدة أسباب للوفاة منها؛ كدمات في الرأس وكسور بالرقبة وكسور في العمود الفقري.