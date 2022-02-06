شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل واسع لإنقاذ الطفل السوري المختطف “فواز القطيفان”.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد حادثة الطفل المغربي ريان المفجعة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإنقاذ الطفل السوري المختطف فواز القطيفان.

وتفاعل المغردون بشكل واسع على مواقع التواصل مع حملة لإطلاق سراح الطفل السوري المختطف فواز.

وتصدر هاشتاج “#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان” منصات التواصل الاجتماعي، وأنشأ النشطاء مساحات ضمت الآلاف الذين تفاعلوا مع حالة الطفل فواز مطالبن بسرعة إنقاذه.

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر اختطاف عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا لفواز وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب وهو يصرخ “مشان الله لا تضربوني”، مما أثار غضب عارم على منصات التواصل.

وقامت العصابة المجهولة بنشر الفيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار أسرته على دفع فدية كبيرة، تبلغ نحو 143 ألف دولار، وبثت الصور والفيديو في محاولة للضغط عليهم.