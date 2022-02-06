شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الباكستاني : مقتل 20 مسلحاً في بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الباكستاني على 20 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية تمشيط نفذها في منطقتي "بنجكور" و "نوشكي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن قواته واصلت عمليات التمشيط في المنطقتين إثر هجومين نفذتهما عناصر إرهابية على نقطتين لقوات حرس الحدود الباكستانية، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

وأضاف البيان أن تسعة أفراد من حرس الحدود الباكستاني لقوا حتفهم خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين في تلك المنطقتين.