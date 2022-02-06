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الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.

وقالت الاتحادية، أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوی".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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