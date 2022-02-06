'حالة نادرة'.. مواطن مصاب بكورونا أكثر من سنة دون انقطاع!

ويخضع مظفر كاياسان، المقيم في إسطنبول، لحجر صحي دائم منذ أكثر من عام، أو بالأحرى 14 شهرًا.أصيب مظفر بعدوى فيروس كورونا في تشرين الثاني 2020، وعولج في المستشفى، ولكن بعد خروجه، استمرت اختباراته في إظهار نتيجة إيجابية، حسبما نشرته صحيفة "أهاب".وتم تشخيص كاياسان، البالغ من العمر 56 عامًا، بـ 78 اختبارًا في غضون 14 شهرًا، ولكن في كل مرة، تلقى التركي نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا.

وطوال هذا الوقت، لم يستطع الخروج من الحجر الصحي، ولم يتمكن من التواصل مع أحفاده، واضطر للعيش بمفرده في المنزل، وقرر مظفر طلب المساعدة من السلطات.

وسبق له حث المواطنين على التطعيم قائلا "ليس لهم الحق في قتل الناس".

وقال مظفر للصحيفة: "ليس لك الحق في قتل الآخرين، كل من يريد النجاة يجب تطعيمه".



وأوضح مظفر أنه "أجرى عملية زرع نخاع عظمي منذ ثلاث سنوات، وكانت العملية ناجحة، لكنه أصيب بعد ذلك بكوفيد-19، الذي لا يزال يعيش معه حتى يومنا هذا".