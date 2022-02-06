رئيس التشيك يؤكد أن إرسال جنود الناتو إلى أوكرانيا غير مجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان" اليوم الأحد عن معارضته لإرسال عسكريين من حلف الناتو إلى أوكرانيا.



وقال زيمان في تصريحات أدلى بها لقناة "سي أن أن بريما نيوز" التلفزيونية: أوكرانيا ليست جزءا من الناتو لذا فأنا أعتبر إرسال عسكريين إلى هناك أمرا غير مجد".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن أرسلت مجموعة من عناصر القوات الخاصة إلى أوكرانيا، على خلفية التصعيد الحالي حول هذا البلد بين روسيا وحلف الناتو.

وجاء ذلك بعد أن أرسلت المملكة عددا من الطائرات المحملة بمعدات عسكرية وأسلحة إلى أوكرانيا، وطرحت خطة لزيادة تواجد الناتو في شرق أوروبا، على خلفية التصعيد الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تحمل فيه روسيا الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا من خلال نشر ادعاءات ومزاعم كاذبة عن "تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا".