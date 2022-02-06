آلاف الفلسطينيين يتظاهرون احتجاجاً على غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم الأحد، في الخليل جنوب الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة على السلع الأساسية.



وتجمع المتظاهرون عند دوار "ابن رشد" وسط الخليل وهم يهتفون (بدنا نعيش)، و(لا للغلاء)، منددين بزيادة الضرائب على السلع الأساسية وما ترتب عليها من غلاء "فاحش" في الأسعار.

وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية.

في هذه الأثناء بدأ أصحاب الشاحنات في الضفة الغربية إضراباً في قطاع النقل التجاري، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

وذكرت مصادر محلية أن سائقي الشاحنات وحافلات النقل العمومي نظموا وقفات بشاحناتهم في عدد من المحافظات، رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات والمواد التموينية جراء الضرائب.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مساء أمس أن الرئيس الوزراء محمد اشتية، قرر تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد اشتية في بيان، أن الحكومة "لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية"، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئة الفقيرة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.