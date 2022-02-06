وزير بريطاني يؤكد ان رحيل جونسون ليس حتمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الأحد، إنه ليس من الحتمي على الإطلاق أن يضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التنحي، مبدياً دعمه لجونسون في خلاف حول تصرفاته.



وقال تشارلز ووكر النائب البارز عن حزب المحافظين لصحيفة الأوبزرفر إن إقدام الحزب على إقالة جونسون من منصبه صار الآن أمرا "لا مفر منه".

وقال كوارتنغ لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد "لا أرى ما يراه".

وجونسون غارق منذ حوالي 3 أشهر في أزمة إذ يرى عدد متزايد من أعضاء حزبه في البرلمان ضرورة استقالته بعد إقامة حفلات في مقر إقامته أثناء إجراءات الإغلاق بسبب وباء كورونا.