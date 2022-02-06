العراق.. ضبط صواريخ وقذائف لداعش في مناطق حزام بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد، تدمير وكر وضبط كدسين من المواد المتفجرة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق حزام بغداد.



وقالت خلية الإعلام، في بيان صحافي عبر حسابها بموقع "فيبسبوك"، إنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وحزامها الأمني تواصل قطعاتنا الأمنية توجيه ضربات موجعة لدك أوكار عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "قوة تمكنت من تنفيذ واجب بحث وتفتيش نتج عنه ضبط كدس للأسلحة احتوى على ست صواريخ كاتيوشا، مع أربعة قذائف هاون ومخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها في بستان بقرية أربعة شمالي بغداد.

وتابعت "قوة من مغاوير قيادة عمليات بغداد نفذت واجب بحث وتفتيش ضُبط خلاله وكر لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدمير المواد التي وجُدت فيه بالكامل، كما جرى تنفيذ واجب بحث وتفتيش وفق معلومة استخبارية في منطقة (خط النفط) ضمن مناطق جنوبي بغداد، نتج عنه العثور على كدس احتوى على قنابل يدوية مختلفة الأنواع، تم تفجيرها موقعياً من قبل الجهد الهندسي للفرقة".