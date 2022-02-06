رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة.



وقال الكاظمي: "قواتنا الأمنية بكل صنوفها لن تذخر جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة".

وأكد أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار.

وأضاف: "محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة شهدت تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".