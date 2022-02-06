مقتل 20 إرهابياً في عمليات أمنية بإقليم "بالوشيستان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر الجيش الباكستاني أن 20 إرهابياً قتلوا، خلال عمليات أمنية في منطقتي "بانجور" و"ناوشكي" بإقليم "بالوشيستان".



وقالت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد، إن "قوات الأمن أنهت عملية التطهير اليوم"، طبقاً لما ذكرته مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان صحافي، صدر مساء أمس السبت.

وأضافت المديرية، أن الإرهابيين هاجموا معسكرات قوات الأمن في منطقتي "ناوشكي" و"بانجور"، مساء يوم الثاني من فبراير (شباط) الجاري، وتم صد الهجومين، بنجاح، برد فوري من قبل قوات في الموقعين.

وفي منطقة "ناوشكي"، قتل تسعة إرهابيين.

وفي منطقة "بانجور"، صدت قوات الأمن الهجوم الإرهابي، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار وفر الإرهابيون من المنطقة، ونفذت قوات الأمن أيضا عملية تطهير لمطاردة الإرهابيين المختبئين في المنطقة المجاورة.

كما جرى قتل أربعة إرهابيين فارين، على الأقل، في منطقة "بانجور"، بينما طوقت قوات الأمن أربعة إرهابيين في اليوم التالي، طبقاً لما ذكرته المديرية.

وتم قتل جميع الإرهابيين، الذين طوقتهم قوات الأمن، في عملية جرت أمس السبت، بعد رفضهم الاستسلام.

وأصيب 11 جندياً، وقتل ثلاثة إرهابيين، لهم صلة بتلك الهجمات أيضاً أمس الأول الجمعة.